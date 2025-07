W skrócie IMGW ostrzega przed upałami i burzami, głównie na południu oraz wschodzie kraju.

Wydano żółte i pomarańczowe alerty pogodowe, które będą obowiązywać w niedzielę od południa do godz. 20.

Miejscami możliwe są intensywne opady, grad oraz silny wiatr, szczególnie podczas burz.

Jak wynika z przewidywań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże.

Należy przygotować się również na przelotne opady deszczu, w centrum, na północy i północnym wschodzie, a także opady jednostajne - początkowo o natężeniu umiarkowanym.

Prognoza pogody na niedzielę 6 lipca

Po południu na południowym wschodzie Polski oraz miejscami na zachodzie pojawią się burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w wielu miejscach wyniesie do 10-15 mm, na Kujawach i Warmii do 20 mm, a na południowym wschodzie do 30-40 mm.

Na przeważającym obszarze kraju termometry zmierzą maksymalnie od 20 st. C do 25 st C, na wschodzie i południowym wschodzie od 26 st. C do 31 st. C. Ponadto na znacznym obszarze Polski trwa susza hydrologiczna.

Upały w Polsce. Nowe alerty IMGW

Z tego powodu IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty pogodowe, które będą w mocy w niedzielę od godz. 12 do godz. 20.

Ostrzeżenia obejmują większość Polski - poza północną i północno-zachodnią częścią kraju. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie kraju, w częściach województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Za dnia powieje również wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich, początkowo także z południowych. W czasie burz jego porywy mogą sięgnąć do 65 km/h, a na południowym wschodzie miejscami nawet do 80 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr będzie wiać z prędkością do 75 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

