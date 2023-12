W październikowych wyborach parlamentarnych trzech europosłów dostało się do Sejmu - Bartosz Arłukowicz (KO), Zbigniew Kuźmiuk (PiS) i Krzysztof Hetman (Trzecia Droga, PSL). Wraz z chwilą wyboru, wygasły ich mandaty eurodeputowanych.

Tę trójkę zastąpili politycy, którzy w wyborach do europarlamentu zajęli kolejne miejsca na listach. Witold Pahl, Rafał Romanowski i Włodzimierz Karpiński oficjalnie w listopadzie przyjęli euromandaty.

PE: Witold Pahl zastąpił Bartosza Arłukowicza

W wyborach w 2019 roku Koalicja Obywatelska startowała na wspólnej liście z PSL i SLD, tworząc Koalicję Europejską. Obok Arłukowicza, do europarlamentu wszedł także Bogusław Liberadzki , były minister transportu i gospodarki morskiej z ramienia SLD.

Pierwszym wynikiem, który nie dał wówczas mandatu w okręgu nr 13, był ten należący do Elżbiety Polak, marszałek województwa lubuskiego. Ta wystartowała jednak do Sejmu i zdobyła mandat poselski przy wsparciu blisko 80 tys. wyborców. - Podejmując decyzję o kandydowaniu zdecydowałam, że idę do Sejmu. Nie obejmę mandatu europosła - mówiła w rozmowie z Interią.