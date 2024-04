Mariusz Kamiński przed komisją ds. afery wizowej. "To nie jest stand-up"

Mariusz Kamiński złożył w poniedziałek zeznania przez sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej. Podczas kilkugodzinnego posiedzenia doszło do kilku spięć. - Przepraszam pana bardzo, ale to nie jest stand-up, to jest komisja śledcza i wzywam do zachowania powagi - upominał przesłuchiwanego przewodniczący Michał Szczerba. - Podziękujmy funkcjonariuszom CBA za tę świetną robotę i nie pozwólmy CBA zlikwidować - apelował z kolei były szef MSWiA.