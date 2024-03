- Bardzo się cieszę, że już zostało stwierdzone przez członków komisji, że bada ona kwestię raczej 607 przypadków, niż 300 tysięcy - mówiła Raczyńska. - Mam nadzieję, że zostanie to jeszcze potwierdzone, że rzekome sprzedawanie wiz jest raczej technicznie niemożliwe , więc - według wszelkiego prawdopodobieństwa - jest mitem - dodała.

Maria Wiktoria Raczyńska: Afera wizowa nie istnieje

Raczyńska w trakcie zeznań przekonywała, że "rzekoma afera wizowa nie istnieje", a działalność Edgara Kobosa oceni sąd. - Głównym wątkiem była kwestia wiz dla tzw. filmowców z Mumbaju. Jakiekolwiek informacje w tym zakresie dotarły do mnie - o ile dobrze pamiętam - przy drugiej, czyli ostatniej grupie aplikantów - zeznała Raczyńska.

Dodała, że zgodnie z tym, co pamięta, to według relacji Edgara Kobosa producent filmu przekazał mu informację, że dochodzi tam do korupcji. Rzekoma odmowa miała wynikać z tego, iż aplikanci nie dali łapówki. Jak wynika ze słów Raczyńskiej, przekazała te doniesienia Wawrzykowi, a wiceminister miał się skontaktować z Kobosem i następnie zarządzić kontrolę.