Siedlce. Zabójstwo ratownika medycznego. Jest decyzja sądu ws. podejrzanego

Prokurator podkreślił, że przedstawiony zarzut "sam w sobie jest ewenementem". - Dodatkowo mężczyźnie zarzuca się jeszcze czynną napaść na drugiego z ratowników medycznych , przy czym zarzut ten powiązany jest z co najmniej usiłowaniem ciężkiego uszkodzenia jego ciała - mówił.

Prok. Szewczak pytany o to, czy na twarzy podejrzanego widać było skruchę ocenił, że nie. Jak dodał, mężczyzna był przesłuchiwany zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek i "przyznał się do popełnienia obu zarzucanych mu czynów".