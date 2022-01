Wścieklizna na Mazowszu. Alerty RCB i wysokie kary

We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla kilku powiatów na Mazowszu z powodu wzrostu przypadków wścieklizny wśród zwierząt. Właściciele pupili z tych obszarów są teraz zobowiązani do wykonania szczepienia u swoich czworonogów. Oporni i zapominalscy zapłacą karę... i to nie małą.

Zdjęcie Wścieklizna na Mazowszu. Obowiązek szczepień i kary za ich brak / Pawel Wodzynski / East News