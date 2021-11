Niedawno padłego lisa koło swojego gospodarstwa znalazła Matylda Poszwald-Gajewska, mieszkanka Wiązowny koło Warszawy. - Początkowo sądziłam, że może mu się coś stało, jakieś zwierze go pogryzło, ale nie zauważyłam żadnych śladów - powiedziała w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu.

Lis był chory na wściekliznę. Dlatego wszystkie jej zwierzęta musiały przejść kwarantannę. Gdyby okazało się, że są chore, musiałaby się z nimi pożegnać.



Wścieklizna w Polsce. Wiele przypadków

Problemu ze wścieklizną nie było w kraju od dawna, ale wrócił i to ze zdwojoną siłą. Trudno wyjaśnić dlaczego, ale lekarze weterynarii, mają pewną teorię.



- Przewożone są różnego rodzaju psy, koty z zza wschodniej granicy, ponieważ dostępność do tych zwierząt, głównie rasowych, jest tam większa. Odbywa się to niestety poza inspekcją weterynaryjną - mówi Paweł Jakubczak, mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii.

W ubiegłym roku przypadków wścieklizny wśród zwierząt, głównie dzikich, było kilkanaście. W tym roku tylko w województwie mazowieckim jest już ponad 90, a będzie więcej.



- Sytuacja jest dynamiczna, rozwija się niestety niekorzystnie. Cały czas odnotowujemy nowe przypadki, robimy dużo, żeby to ograniczać, ale niestety potrzebujemy czasu - wyjaśnia Paweł Jakubczak, mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii.



Wścieklizna to zagrożenie nie tylko dla zwierząt. W ostatniej dekadzie na tę chorobę zmarły dwie osoby, w tym 59-letnia kobieta ugryziona wcześniej w palec przez swojego kota.



- Zagrożenie jest. Powinniśmy szczepić własne zwierzęta domowe, to jest niezwykle ważne. Należy wiedzieć o tej chorobie stosunkowo dużo, bo wiedza będzie nam podpowiadać, jak się może zachowywać zwierzę - przekonuje dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Jakie są objawy wścieklizny?

Chore zwierzę może zachowywać się bardzo różnie. Może być agresywne albo osowiałe. Do zakażenia dochodzi głównie przez ugryzienie.



U ludzi 70 procent zakażeń na całym świecie dotyczy dzieci i młodzieży. Choroba zaczyna się od mrowienia.



- Doprowadza do gorączki, wymiotów, objawów brzusznych, do porażeń rożnego rodzaju. Jest też postać cicha wścieklizny - mówi dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.



Chore na wściekliznę zwierzęta znajdowane są coraz bliżej Warszawy. Ostatnio... siedem kilometrów od Pałacu Kultury i Nauki.