- Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty: pierwszy wiąże się ze znęcaniem się od kilkunastu lat nad najbliższymi, partnerką i córkami. Drugi zarzut to mierzenie do policjantów przedmiotem przypominającym broń, by w ten sposób zmusić ich do odstąpienia od czynności - powiedział prokurator Brodowski i dodał, że podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.

