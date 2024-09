Protest pod Ministerstwem Aktywów Państwowych. Czego żądają górnicy?

- Ja nie chcę tutaj uprawiać polityki, ale poprzednie rządy i jeszcze poprzednie wprowadziły dialog, były różne rozmowy ekonomiczne i był dialog. Ten dialog skończył się 5 sierpnia. Daliśmy czas prezesowi Kinelskiemu, zarządowi ENEA na spotkanie się. Do 23 nie otrzymaliśmy żadnej informacji, a wręcz dostaliśmy pismo, że dialog jest prowadzony i to zmusiło nas do konsekwentnych działań i jesteśmy tutaj w tak licznym gronie pierwszy raz w historii - wyjaśnił Śiwrszcz.

Dodał, że związki są "zbulwersowane" zaistniałą sytuacją. Przekonywał, że ich środowiska typu Bogdanka, Połaniec czy Kozienice "mieszkają w szczerym polu, gdzie nie ma przemysłu". - Warszawa musi zrozumieć, że my chcemy pracować u siebie . Nie chcemy przyjeżdżać tutaj do was ze słoikami - podkreślił.

Protest górników w Warszawie. Podali "pierwszy warunek"

- Jak osiągnąć sukces w dialogu? Bardzo prosto, należy zacząć rozmawiać, to pierwszy warunek, który do teraz nie jest spełniony. My tak naprawdę o swoich regionach nic nie wiemy. Mówi się o wygaszaniu energetyki konwencjonalnej, bloków klasy 200, o rynku mocy. Mami się nas datami 2026 rok, teraz kolega mówił o 2030 roku i co dalej? Co my będziemy dalej robić? Co zrobi w tym zakresie Bogdanka, przecież to nasz naturalny kontrahent - dopytywał Bieniek.