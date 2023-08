Zarząd Transportu Miejskiego zażądał wyjaśnień od armatora promu Słonka po tym, jak we wtorek, w trakcie obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w godzinę "W" na statku odtworzono melodię socjalistycznej "Międzynarodówki".

- Armator przekazał, że było to samowolne działanie pracownika . Nie była to żadna manifestacja polityczna - poinformował Łukasz Majchrzyk z ZTM.

"Międzynarodówka" puszczona w godzinę "W". "Obraza polskich bohaterów"

Kontrowersyjną sytuację nagłośnił w mediach społecznościowych były prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Zamieścił on na Twitterze film z uroczystej parady statków na Wiśle. Na nagraniu można usłyszeć melodię socjalistycznej pieśni odtwarzanej z promu. Na burcie Słonki znajduje się napis " W hołdzie Bohaterom. Pamiętamy! ".

"Skandal! W godzinę 'W', wśród wspaniałych wodniaków, statek Warszawskich Linii Turystycznych prowokacyjnie puszczał 'Międzynarodówkę' socjalistyczną! To komuniści czekali, aż powstanie się wykrwawi. To obraza polskich bohaterów! " - podkreślił Przemysław Daca.

Incydent na Wiśle w godzinę "W". Głos zabrał stołeczny ratusz

Stołeczny ratusz od razu odniósł się do incydentu w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. - Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani taką nieodpowiedzialnością. Zarząd Transportu Miejskiego, na którego zlecenie prywatna firma obsługuje Warszawskie Linie Turystyczne, złoży skargę do tego armatora. Będą wyciągane daleko idące konsekwencje, możliwe jest także zerwanie umowy - podkreśliła rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth.

Jak przekazała urzędniczka, taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. - Godzina "W" w dniu 1 sierpnia to dla nas moment, który w Warszawie jest chyba najbardziej uroczysty w całym roku - podkreśliła

- Zakłócanie go w jakikolwiek sposób kontrowersjami, zwłaszcza jeżeli dzieje się to w obrębie firm, które działają na zlecenie miasta, jest absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym konsekwencje zostaną wyciągnięte - stwierdziła rzeczniczka ratusza.

Monika Beuth zaznaczyła, że na promie nie było żadnego urzędnika czy pracownika żadnej instytucji miejskiej. - To prywatna firma działająca na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego - dodała.

Kontrowersyjna pieśń w rocznicę Powstania Warszawskiego

"Międzynarodówka" to pieśń rewolucyjna, hymn socjalistów. Powstała w czasie Komuny Paryskiej w 1871. Aż do 1888 roku śpiewano ją jednak do melodii Marsylianki.