Niż Quiteria przynosi do Polski załamanie pogody. Oznacza to nie tylko groźny wiatr i śnieżyce, lecz również intensywne ulewy w niektórych miejscach. Jednym z zagrożonych terenów jest Kotlina Kłodzka, przez którą we wrześniu przetoczyła się fala powodziowa. W ciągu doby w tym rejonie może spaść do 45 mm wody - ostrzega IMGW. Przed niebezpiecznymi warunkami specjaliści ostrzegają również na Wybrzeżu.