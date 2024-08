Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek w rejonie skrzyżowania ulic Wołoskiej i Konstruktorskiej na warszawskim Mokotowie. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż przed godz. 10:00.

Warszawa. Zdarzenie z udziałem auta Prokuratury Krajowej i autobusu

Kierowca uprzywilejowanego pojazdu marki Skoda, należącego do Prokuratury Krajowej, zajechał drogę autobusowi miejskiemu, który w konsekwencji musiał gwałtowanie hamować. Nie doszło do zderzenia. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostało dziecko znajdujące się w autobusie. To ośmioletnia dziewczynka. Żaden z pozostałych pasażerów nie odniósł obrażeń. Kierowca skody na koniec wjechał w znak drogowy.