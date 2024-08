Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że wszczęto śledztwo w sprawie tragicznego wypadku , do którego doszło we wtorek na ulicy Woronicza w stolicy.

- Mężczyzna będzie odpowiadał za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby - oświadczył prokurator dodając przy tym, że czyn ten jest zagrożony karą więzienia od dwóch do 12 lat. - Wpłynął wniosek o zastosowanie trzech miesięcy aresztu tymczasowego - nadmienił prok. Skiba.

Warszawa. Tragiczny wypadek na Woronicza. Wszczęto śledztwo

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał na konferencji prasowej, że mężczyzna będzie przesłuchany. - Zarządzano sekcje ofiar. Powołano biegłych do zbadania przebiegu zdarzenia (...). Z dotychczas zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość. Była to znaczna szybkość - mówił.

Rzecznik prasowy nadmienił też, że stan osób przewiezionych do warszawskich szpitali, które zostały poszkodowane w wypadku, jest stabilny.

Wypadek na ulicy Woronicza. Kierowca uderzył w przystanek

Do wypadku przystanku przy ulicy Woronicza 29 doszło we wtorek około godz. 10:00. Sprawca wypadku kierował samochodem osobowym marki SsangYong. Mężczyzna był trzeźwy, co potwierdził na środowej konferencji rzecznik prokuratury.