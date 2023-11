63-letnia Silke zginęła od czterech strzałów w głowę i klatkę piersiową. Natomiast Peter H., który siedział za kierownicą, został postrzelony raz w głowę. Potem zabójca zadał mu ranę cięta szyi. Został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować. Jak wynikało ze zgromadzonych wówczas dowodów kobieta i mężczyzna ponieśli śmierć w wyniku otrzymanych ran postrzałowych z broni o kalibrze 6,5 mm.

Warszawa: Przełom w głośnym morderstwie pary Niemców. Zatrzymano mężczyznę

Policjanci stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie odbywającego karę w Zakładzie Karnym we Włodawie 67-latka, który jest podejrzany o to zabójstwo.