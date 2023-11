Do brutalnego morderstwa doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań w miejscowości Itter w kraju związkowym Tyrol w Austrii. Ofiara to 36-letni mężczyzna, którego ciało odnaleźli w kuchni rodzice, którzy wrócili z wakacji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ujawnienia zwłok doszło dwa dni po zabójstwie.