Zatrucia psów w Warszawie. Stołeczny ratusz wskazuje na bakterię w wodzie

Zatrucia psów. Jak leczyć leptospirozę? Przydają się antybiotyki

Weterynarze przekazali, że leptospiroza może być leczona antybiotykami. Z reguły doprowadza to do ustąpienia objawów w ciągu 48 godzin. Przeciwko bakterii można także zaszczepić zwierzęta, należy to jednak ponawiać co roku.