Poważne problemy z psem Joe Bidena. To już 11 taki przypadek

Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, funkcjonariusz został opatrzony na miejscu . Według CNN ranny rozmawiał już szefem Secret Serice i jak przekazał, wszystko "jest dobrze" .

Kolejne ataki na funkcjonariuszy z ochrony prezydenta Joe Bidena

Commander jest młodszym z dwóch owczarków niemieckich należących do rodziny prezydenta USA Joe Bidena . Do pary trafił w 2021 roku, jeszcze jako szczeniak . Zwierzę było prezentem od Jamesa Bidena , brata prezydenta.