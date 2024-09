Eksplozja w domu starszego małżeństwa. Z okien wyleciały szyby

Starsze małżeństwo zostało poszkodowane w wyniku eksplozji, do której doszło w Ostrowi Mazowieckiej. Kobieta została opatrzona na miejscu, jednak mężczyznę trzeba było przetransportować Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Warszawie. Mimo to ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według wstępnych ustaleń powodem wybuchu było rozszczelnienie butli z gazem.