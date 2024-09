Tragedia na Mazowszu, kierowca wjechał w pieszych. Trzy osoby nie żyją

Jak poinformował w rozmowie z Interią asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do wypadku doszło w sobotę o godzinie 21:14 na drodze wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Magnuszew w powiecie kozienickim.

- 42-letni kierujący fordem wjechał w dwie grupy pieszych poruszających się drogą. Pierwsza grupa to były dwie kobiety w wieku 55 lat i 37-letni mężczyzna. Trafili oni do szpitala, gdzie jedna z tych kobiet zmarła. Druga grupa to była kobieta i mężczyzna o nieustalonej na razie tożsamości - oni ponieśli śmierć na miejscu