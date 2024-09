Potężny pożar osiedla w Rzeszowie. Przyczyna budzi wątpliwości

Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecyduje, czy domy zniszczone w sobotnim pożarze na rzeszowskim osiedlu Biała nadają się do ponownego zamieszkania. Na razie mieszkańcy przebywają u rodzin, miasto zaoferowało miejsca noclegowe.

Pożar w Rzeszowie. Spłonęło siedem domów, milionowe straty

Straty oszacują biegli, ale nieoficjalnie mówi się, że sięgają co najmniej 3 mln zł.

To nie butla z gazem. Strażacy wskazują inną przyczynę

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Jeszcze w sobotę służby mówiły o wybuchu butli z gazem podłączonej do grilla. Strażacy wskazują jednak na rozszczelnienie instalacji, zastrzegając, że ustalaniem przyczyny pożaru zajmie się biegły.