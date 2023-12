Do ataku nożownika doszło w środę około godziny 12 w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle (woj. mazowieckie). 18-latek wtargnął na lekcję i zaatakował trzy osoby. Agresorem był uczniem tej szkoły.

- Wziąłem krzesło w samoobronie. On się cofnął. Rzuciłem jeszcze w niego tym krzesłem. Wtedy uciekł. Nauczycielka spanikowała - powiedział Polsat News jeden z uczniów, który był świadkiem ataku.

Kadzidło. Atak nożownika w szkole

Świadek zdarzenia powiedział Polsat News: - Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż.