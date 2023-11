Jak dowiedziała się Interia, w jednej ze szkół w Kadzidle (woj. mazowieckie) doszło do ataku nożownika. Informacje potwierdził rzecznik lokalnych służb kom. Tomasz Żerański.

Nożownik zaatakował w środę około godz. 12 w Zespole Szkół Powiatowych im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle. Budynek znajduje się miejscowy posterunek policji, oba są praktycznie ze sobą złączone.

Kadzidło: Atak nożownika w szkole. Troje uczniów zostało rannych. Napastnik zatrzymany

Jak ustalił Polsat News, napastnik to jeden z uczniów szkoły, a ofiary to koledzy z jednej klasy. Kom. Żerański przekazał, że trójka poszkodowanych trafiła do szpitala - dwie przewieziono karetkami pogotowia, a jedną śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do godz. 14 za agresorem trwała obława, jednak służbom udało się go zatrzymać. To chłopak w wieku 18 lat. Nie wiadomo, jakie miał motywy.

Akcja służb ratunkowych w pobliżu szkolnego boiska / Jaroslaw Sender / East News

Polsat News dotarł do świadków tragicznego zdarzenia. Z ich relacji wynika, że do ataku doszło podczas łączonych zajęć dwóch klas, dlatego nie wszyscy się znali. Napastnik początkowo wyszedł do łazienki, gdy nagle szybko wrócił do pokoju w kominiarce, rękawiczkach i z dużym nożem w ręku, którym trzykrotnie ranił uczennicę, a następnie ucznia. Obydwoje mają 19 lat.

By chronić się przed 18-latkiem, inni uczniowie uciekali przed okna. Serwis eostroleka.pl przekazał, że na miejsce udał się starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i jego zastępca Krzysztof Parzychowski. Uczniowie są pod opieką psychologa.

Do ataku doszło w miejscowości Kadzidło (woj. mazowieckie)