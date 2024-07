Atak nożownika w Lesie Bródnowskim. Dwóch 15-latków trafiło do szpitala

W Lesie Bródnowskim w Warszawie doszło do ataku na dwóch 15-latków. Chłopcy trafili do szpitala, a 26-letni napastnik został zatrzymany przez policję i może usłyszeć zarzuty. Jak dowiedziała się Interia, to prawdopodobnie obywatel Uzbekistanu.