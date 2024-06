Ma dziewięć lat i za chwilę podejdzie do matury. Rekordzistka we Francji

- Kiedy dowiedziałem się o jej wieku, poprosiłem o weryfikację informacji - powiedział francuski dyrektor generalny ds. edukacji Édouard Geffray. W tym roku do matury we Francji podejdzie dziewięciolatka. To najmłodsza osoba w historii, która zmierzy się z egzaminem dojrzałości.