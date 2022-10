"Zapadlisko ma powierzchnię około 2,5 ara i głębokość niemal 10 metrów" - poinformowało Nadleśnictwo Olkusz. Jest zlokalizowane 800 metrów od Róży Wiatrów na Pustyni Błędowskiej - miejsca popularnego wśród mieszkańców i turystów.

Pustynia Błędowska. Zapadlisko w lesie

"Bardzo prosimy, ze względów bezpieczeństwa, o powstrzymanie się od odwiedzania tego terenu. Wiemy, że to teren lubiany wśród grzybiarzy, ale niestety..." - czytamy w informacji umieszczonej przez nadleśnictwo.

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Maria Gronicz z Nadleśnictwa Olkusz poinformowała, że "teren pustynny jest bardzo popularny wśród ludzi". - Szczególnie w weekendy jest tam bardzo dużo grzybiarzy. Bardzo prosimy o respektowanie zakazu wstępu i sprawdzanie aktualnych informacji o zakazach na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji - mówiła.

Wcześniej Nadleśnictwo Olkusz informowało, że część terenów w powiecie, które są lubiane przez grzybiarzy, zostało objętych zakazem wstępu w związku z występowaniem zapadlisk.

"Bardzo prosimy o respektowanie zakazu wstępu do lasu. Dla waszego bezpieczeństwa, a nie dlatego, że chcemy ograniczyć liczbę konkurujących z nami grzybiarzy" - przekazano.

Zapadlisko koło Olkusza. Mapa terenów zamkniętych

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz wyznaczono kilkanaście obszarów leśnych, które zostały objęte zakazem wstępu. Ich listę można znaleźć na stronie nadleśnictwa.

Powstała też specjalna mapa, na której można sprawdzić objęte zakazami obszary.

"Przypominamy, że szczegółową listę wydzieleń objętych zakazami oraz mapki możecie znaleźć 1. na naszej stronie internetowej 2. w mobilnej aplikacji turystycznej "Nadleśnictwo Olkusz". Linki do obu zamieszczamy w komentarzach. W aplikacji znajdziecie także lokalizację parkingów, które dla Was przygotowaliśmy. Parkujcie na nich, a jeśli już koniecznie chcecie stanąć "przy lesie" - pamiętajcie, by nie zastawiać rogatek" - czytamy.