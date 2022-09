Zapadlisko na cmentarzu. Prokuratura sprawdza, czy doszło do przestępstwa

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie prowadzi postępowanie w sprawie zapadliska na cmentarzu parafialnym. Śledczy sprawdzają, czy doszło do przestępstwa spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 10. Zapadlisko jest dziesiątym takim od sierpnia ubiegłego roku w Trzebini. Ostatnie - w przeciwieństwie do poprzednich - powstało nagle.

Zdjęcie Trzebinia. Zapadła się ziemia na cmentarzu / Łukasz Gagulski / PAP