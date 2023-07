Duże zainteresowanie Zakrzówkiem spowodowało, że od soboty będzie tu obowiązywał limit wejść do tysiąca osób. Taką decyzję miasto podjęło na prośbę ratowników, czuwających na bezpieczeństwem kąpieliska.

Aby wejść na teren basenów, trzeba będzie przejść przez bramki i otrzymać specjalną opaskę uprawniającą do wejścia. Pracownicy obsługi będą mogli także już po przejściu bramek weryfikować posiadanie opaski.

Zakrzówek - kąpielisko nieczynne w poniedziałki

Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował również, że w każdy poniedziałek, począwszy od najbliższego, kąpielisko będzie nieczynne. - Będzie to dzień przerwy technicznej, na działania serwisowe, by zapewnić użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo. Jeden dzień w tygodniu to dość często, ale Zakrzówek jest miejscem wymagającym - powiedziała Aleksandra Mikolaszek z ZZM.