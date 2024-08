- Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Usłyszał zarzut zabójstwa - art. 148, par. 1. Nie ustosunkował się do postawionego mu zarzutu - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Chodzi o mężczyznę zatrzymanego w sprawie śmierci jego 14-letniego syna, do której doszło w środę w pensjonacie w Białym Dunajcu. O zatrzymaniu podejrzanego pisaliśmy tutaj.

