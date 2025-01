Strażacy za pomocą specjalistycznych narzędzi wydostali poszkodowanego . W stanie ciężkim został on przetransportowany na pokładzie śmigłowca LPR do szpitala .

Chwilę później służby wezwano do dwóch kolejnych wypadków

- Sytuacja w tym momencie jest niebezpieczna. Temperatury mogą sięgać nawet do -6 stopni przy gruncie. Do tego możemy spodziewać się śliskich dróg. Należy zachować ostrożność. Szczególnie w okolicy Podhala, ale dotyczy to całego województwa małopolskiego. Do jutra obowiązuje oblodzenie pierwszego stopnia. - powiedział w rozmowie z Interią mł.kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.