- Nie wyłażę, każdy by się śmiał, że misiek zgłupiał na starość, że wyłazi do pola, jak taki skwar - powiedział w rozmowie z "Faktem" Marek Zawadzki, dodając, że "ledwo dycha w tej baranicy".

- Nie da rady wyjść na Krupówki, upał aż ścina krew w żyłach - stwierdził "misiek", zapewniając, że wróci do pracy, gdy tylko temperatura nieco spadnie. - Siedzę sobie wtedy przy oczku, to mam klimatyzację od wody. Da radę wytrzymać - zapewnia.

Stał się symbolem Zakopanego. Kim jest miś z Krupówek?

Okazuje się, że "miś" nadał nawet swoim strojom imiona: Dunaj, Dolina, Bartek i Krywań. Cały kostium waży ok 12 kg, co w połączeniu z upałem byłoby prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia Marka Zawadzkiego. Dlatego pogoda zmusiła go do przerwy.