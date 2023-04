Reprezentantki Polski jadą do Orlando i proszą o wsparcie. "Odkładamy kieszonkowe"

Setki godzin ćwiczeń i kolejne sukcesy dały trzem młodym, utalentowanym zawodniczkom szansę na realizację największego sportowego marzenia. 17 kwietnia Urszula Papka, Wiktoria Doniec i Julia Czajor polecą do Orlando, gdzie odbędą się mistrzostwa świata cheerleaders - najważniejsza impreza sportowa w tej dyscyplinie. Powołane do kadry narodowej, będą reprezentować Polskę. Cheerleading, choć może wielu kojarzy się jedynie z występami tanecznymi podczas meczów koszykówki czy futbolu amerykańskiego, od 2016 roku jest uznawany za dyscyplinę olimpijską. I to niełatwą, bo łączącą gimnastykę, akrobatykę i taniec.

- Przygotowanie zawodniczek do mistrzostw świata to nie tylko ostatnie miesiące pracy nad choreografią, którą pokażemy - opowiada Lidia Stefańska, trener, założyciel i prezes Klubu Sportowego Unique , w którym trenują dziewczyny. - To przede wszystkim bagaż ich wcześniejszego doświadczenia w tym sporcie. Pracowały na tę chwilę od wielu sezonów. Wiktoria jest jedną z pierwszych zawodniczek trenujących w Unique. Ula i Julka rozpoczynały swoją przygodę z cheerleadingiem w innym klubie, ale po przeprowadzce w nasze strony, dołączyły do nas. Wszystkie mają ogromne doświadczenie na parkiecie, ale także same są świetnymi trenerami. Od lat pod moją opieką przygotowywały młodsze zawodniczki do startu w turniejach. Teraz samodzielnie prowadzą zajęcia z młodszymi grupami - wylicza.

"Cheerleading w Polsce jest na coraz wyższym poziomie"

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w ESPN Wide World of Sports® Complex, który mieści się w Diseny Worldzie w Orlando. W czasie rozgrywek rywalizować będą drużyny z całego świata. Wiktoria Doniec i Julia Czajor zatańczą w kategorii Duety Senior Freestyle Pom. Zwykle startuje w niej ok. 20 reprezentacji z całego świata. - To nasz pierwszy start tak wysokiej rangi. Chcemy pokazać, że cheerleading w Polsce jest na coraz wyższym poziomie - mówi Lidia Stefańska.

- Moja przygoda z cheerleadingiem rozpoczęła się 13 lat temu. Od tego czasu m.in. stanęłam 10 razy na podium mistrzostw Polski, w tym najważniejszym osiągnięciem jest 1. miejsce w kategorii duetów Freestyle Pom Senior w 2022 roku, ponieważ dało to nam nominację do reprezentowania kraju na Mistrzostwach Świata. Moim największym osiągnięciem jest 5. miejsce mistrzostwach Europy w Atenach w 2022 roku, gdzie zatańczyłyśmy z koleżankami w zespole - wylicza Urszula Papka, zawodniczka Unique PRO, trenerka i autorka choreografii do Orlando. - To zdecydowanie najtrudniejszy układ, z jakim przyszło nam pracować, ale mogę z radością i dumą powiedzieć, że etap tworzenia go i nauki jest już za nami i pozostało nam wykończenie i skupienie się na szczegółach - dodaje 18-letnia Ula, prywatnie tegoroczna maturzystka.

- Dziewczyny tańczące w Orlando zawsze były dla mnie autorytetem, a teraz to ja znajdę się po drugiej stronie ekranu. Czuję wielką odpowiedzialność, która motywuje mnie przed każdym treningiem. Trudno uwierzyć, że marzenie staje się faktem, że za niecałe dwa miesiące zatańczę na największej scenie, która od lat była dla mnie źródłem inspiracji - dopowiada także 18-letnia Wiktoria Doniec, na co dzień trener grup początkujących, zawodniczka grupy Unique PRO, reprezentantka wszystkich trzech wcześniejszych powołań klubu do kadry narodowej.

- Od szóstego roku życia próbowałam sił w różnych stylach tańca, jednak to cheerleading skradł moje serce. Nasz układ wymaga doskonałego przygotowania technicznego i motorycznego, dlatego wytrwale pracujemy pod okiem Uli Papki. Spełnia się moje największe marzenie - mówi 21-letnia Julia Czajor, zawodniczka turniejowa Unique PRO, członek kadry narodowej w czasie mistrzostw Europy Ateny 2022.

Wyzwanie finansowe

Dziewczyny będą reprezentować nie tylko Polskę i swój Klub Sportowy Unique, ale także podkrakowską gminę Kocmyrzów-Luborzyca, która wspiera je organizacyjnie i finansowo. Warto wiedzieć, że KS Unique powstał dopiero rok temu. Wcześniej formalnie organizatorem wszystkich zajęć sportowych było Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. Jednak ponieważ młodzi sportowcy działają na coraz większą skalę, konieczne było powołanie Klubu. Obecnie w barwach Unique trenuje ok. 150 dzieci, a najmłodsze mają 4 lata. Do zbliżającego się sezonu przygotowuje się 94 zawodników turniejowych. Równocześnie opracowywanych jest aż 21 zupełnie różnych choreografii. Potrzeba 132 strojów - wszystkich szytych na miarę - oraz 102 par pomponów.

- Ula, Wiktoria i Julia trenują niemal codziennie. Warto wiedzieć, że dziewczyny równolegle przygotowują się do dwóch startów zespołowych w czasie mistrzostw Polski. Z jednej strony jest więc ogrom pracy. Z drugiej - radość z sukcesów, bo teraz Orlando, ale wcześniej parkiety w Grecji i Holandii. A jeszcze z trzeciej strony - to duże wyzwanie finansowe - komentuje Lidia Stefańska. Między ciężkimi treningami trzeba więc zbierać fundusze. KS Unique może w tym zakresie liczyć na wsparcie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, która pokryje koszt biletów lotniczych i strojów w wysokości 20 000 zł. Głównym Partnerem przygotowań jest również województwo małopolskie.

Dziewczyny muszą jeszcze zebrać środki na pokrycie przejazdu z lotniska, hotelu, opłat startowych, opłaty manipulacyjnej i ubezpieczenia. W tym celu założyły zbiórkę na portalu zrzutka.pl, gdzie każdy może wesprzeć zawodniczki dowolną kwotą. - Od dawna odkładamy na ten wyjazd swoje kieszonkowe i oszczędności, ale koszty nadal są dla nas spore. Ucieszymy się z każdej drobnej wpłaty - mówi Ula Papka i obiecuje: - Odległe marzenie, które miało się nigdy nie spełnić, niedawno zamieniło się w cel. Będziemy reprezentować Polskę najlepiej, jak potrafimy!