Arktyczne powietrze, które dotarło do Polski, pozostanie z nami prawdopodobnie do połowy maja, powodując spadek temperatur poniżej średniej wieloletniej.

Pod koniec majówki do Polski powoli zaczęła docierać masa arktycznego powietrza z północy. Wiele wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej i powinniśmy się przygotować na długotrwałe ochłodzenie . Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w większości Polski temperatury będą przez dłuższy czas niższe od średniej wieloletniej.

" Kolejne dni będą chłodne, a noce z przymrozkami , taka pogoda utrzyma się prawdopodobnie do połowy maja " - napisali synoptycy na profilu IMGW w serwisie X.

Możemy się z niej dowiedzieć, że w praktycznie całej Polsce, mniej więcej do połowy miesiąca, będzie chłodniej niż zazwyczaj . Lokalnie może być nawet o średnio dwa stopnie mniej niż w latach 1991-2020.

Przynajmniej do połowy maja temperatury mogą być wyraźnie niższe od średniej wieloletniej

Przynajmniej do połowy maja temperatury mogą być wyraźnie niższe od średniej wieloletniej IMGW materiał zewnętrzny

Dopiero w drugiej połowie maja temperatury powoli zaczną zbliżać się do średniej wieloletniej, choć na północy i zachodzie wciąż mogą być niższe. Niewykluczone, że średnie temperatury przez większość maja nie przekroczą progu 20 stopni .

Trzeba się przygotować na to, że przez dużą część maja w ciągu dnia może być nawet mniej niż 20 stopni

Trzeba się przygotować na to, że przez dużą część maja w ciągu dnia może być nawet mniej niż 20 stopni IMGW materiał zewnętrzny

Oczywiście są to uśrednione wartości, więc nie oznacza to, że nie czakają nas dni z temperaturami wyższymi niż 20 st. C. Możliwe jednak, że będzie ich mniej, niż zwykle o tej porze roku.