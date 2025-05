"Zaopiekował się mieszkaniem". Tusk reaguje ws. Nawrockiego

- Nie chciałbym, żeby Polska znalazła się w sytuacji, w jakiej znalazł się pan Jerzy , ale to jest decyzja wyborców - stwierdził w poniedziałek premier Donald Tusk podczas wizyty w Holandii.

Podczas ostatniej debaty prezydenckiej, organizowanej przez "Super Express", Karol Nawrocki zadeklarował, że jak większość "zwykłych Polek i Polaków" ma tylko jedno mieszkanie. Jak jednak wykazało śledztwo dziennikarzy Onetu, nie jest to prawdą, bowiem prezes IPN ma także małą kawalerkę, którą otrzymał w ramach umowy o dożywotniej opiece nad panem Jerzym , który miał być jego dalekim sąsiadem.

Później okazało się także, że starszy mężczyzna, za zgodą sądu i na koszt miasta Gdańska, w kwietniu 2024 r. trafił do Domu Pomocy Społecznej, choć rzeczniczka sztabu Nawrockiego Emilia Wierzbicki tłumaczyła, iż kontakt z seniorem urwał się nagle dopiero w grudniu 2024 r., kiedy to Nawrocki udał się do niego z wizytą z okazji Bożego Narodzenia i nie zastał nikogo w mieszkaniu.