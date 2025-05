Matura 2025z języka polskiego zakończyła się około godz. 13. Jeszcze przed pojawieniem się arkusza na stronie CKE dowiedzieliśmy się, co znalazło się w arkuszu. W sieci pojawiły się bowiem przecieki i to nie tylko tematów wypracowań.

Już wtedy - po potwierdzeniu tematów z maturzystami - Rita Larek, polonistka, autorka kursów maturalnych, która w sieci prowadzi profil o nazwie Pracownia Literacka, pochwaliła się, że "przewidziała" jeden z tematów wypowiedzi pisemnej. Przeanalizowała, jakie motywy najczęściej pojawiają się na maturze i swoim uczniom podczas zajęć wskazywała, że może to być m.in. motyw nadziei.

Matura 2025 z języka polskiego. Tematy wypracowania. "Celne trafienie"

A pierwszy temat brzmiał właśnie: Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka. - Muszę przyznać, że ten temat zajmie szczególne miejsce w moim nauczycielskim sercu. Takie celne trafienie zawsze cieszy - komentuje w rozmowie z Interią.

- Tegoroczne tematy wypracowań oferowały uczniom szerokie pole do refleksji. Co ważne, były przyjemne w odbiorze, a to przecież istotne w tak stresującej sytuacji - dodaje.

O temacie pierwszym mówi jeszcze: - Pozwalał na odniesienie się do utworów dotyczących czasów zaborów, których w kanonie lektur znajdziemy sporo. "Lalka", "Dziady cz. III" to najgłośniejsze i często omawiane tytuły. "Kordian" jest obowiązkowy dla poziomu rozszerzonego, ale na egzaminie podstawowym również można się na niego powołać. Kto nie przepada za romantyzmem, mógł wybrać "Przedwiośnie", a nawet literaturę wojenną. Słowem, wnikliwe poznanie dwóch, trzech ważnych lektur maturalnych powinno umożliwić maturzystom znalezienie odpowiednich przykładów literackich.

- Temat drugi - Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka - był również idealny - komentuje. - Można było rozwinąć skrzydła i wykorzystać w swoich rozważaniach np. "Lalkę", "Zbrodnię i karę" czy chociażby "Antygonę". W tych lekturach pojawiło się przecież wiele błędnych ocen i decyzji, które wpłynęły na losy bohaterów. Choć nie jest to zagadnienie oczywiste, jestem przekonana, że po chwili namysłu i sporządzeniu planu w brudnopisie okazywało się całkiem przyjazne i zachęcające do interesujących rozważań - komentuje nauczycielka.

Matura 2025, język polski. Z tym uczniowie mają problemy. Pojawiło się w arkuszu

Pytana o pozostałą część arkusza Rita Larek wskazuje, że - w jej ocenie - żadne zadanie nie zaskoczyło. - Myślę, że uczniowie będą zadowoleni z tegorocznego egzaminu - dodała.

- Jeżeli chodzi test historycznoliteracki, to za trafne uważam zaproponowanie przez CKE zadania dotyczącego "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" i jego związku z epoką. Dzięki temu osoby układające maturę przypomniały, jak ważna jest znajomość tła epoki, w której narodził się dany tekst literacki. Z relacją utwór - epoka uczniowie mają problemy, wiemy to z analiz CKE. Mam nadzieję, że tego typu zadania zachęcą kolejne roczniki maturzystów do budowania wiedzy i w tym - kontekstowym - zakresie - komentuje. Samo polecenie było na tyle przyjazne, że nie powinno sprawić zdającym większych kłopotów.

I dodaje: - Pojawiło się też oczekiwane w tym roku "Wesele", któremu sama również poświęcałam dużo uwagi. CKE sięgnęło też po "Tango" i "Rok 1984", czyli pozycje obowiązujące w całości - to ważne teksty, więc i w tym wypadku nikt nie mógł się zdziwić.

Matura 2025 z języka polskiego. Polonistka zdzwiona jednym zadaniem

A co z doborem lektur do części testowej?- Uznaję za bardzo wyważony. Choć zaskakuje wybór fragmentu z Asnyka, którego to wiersze, co warto podkreślić, zostały usunięte z podstawy programowej. To nie zarzut. W zadaniu zilustrowanym utworem tego poety chodziło o rozpoznanie postaci mitologicznej, więc to nie była żadna pułapka. Po prostu odnotowuję swoje małe zdziwienie.

Podsumowując, arkusz w ocenie nauczycielki "był przyjazny". - Ale nie należał jednak do banalnych. "Wyposażenie" niektórych zadań było znaczne - mam na myśli to, że aby wykonać polecenie, należało zapoznać się często z dwoma nie najkrótszymi fragmentami lub utworami. Trudnym wyzwaniem mogła być staropolszczyzna. Zwróćmy też uwagę na mnogość przypisów.

- Wierzę jednak, że mimo tych "przeszkód" udało się maturzystom dobiec do mety, udowadniając swoją wiedzę - podsumowuje.

Matura 2025. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.

Na pierwszy ogień arkusz CKE z języka polskiego, który można śledzić na naszej stronie. Rozwiązania z tego przedmiotu publikujemy pod tym linkiem.

