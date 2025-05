"Pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną . Karol Nawrocki przekazał Panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które Pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc" - przekazała w wydanym oświadczeniu rzeczniczka kandydata na prezydenta, Emilia Wierzbicki.

Słowa Wierzbicki potwierdził sam Nawrocki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - W grudniu, jak w każde święta poszedłem. Nie było pana Jerzego. Spotkałem się z sąsiadami. Poinformowali mnie o całej sytuacji. Podjąłem kolejne działania, niestety nie mam takich możliwości jak służby specjalne w połączeniu z telewizją rządową, z TVN i Onetem, żeby to ustalić i sytuacja toczyła się aż do dnia dzisiejszego. Aż do momentu, gdy Rafałowi Trzaskowskiemu nie zaczęło spadać w sondażach, a państwo nie zaczęliście wymyślać kolejnych dmuchanych afer - przekonywał prezes IPN.