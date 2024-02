Kraków: Mieszkaniec zadzwonił z zawiadomieniem. Chodziło o kobrę

- Proszę o pilny przyjazd na Rynek Kleparski. Obok LOT-u, przy stojakach rowerowych leży mała kobra - podała osoba zgłaszająca zagrożenie. Dyżurny niezwłocznie zdecydował o skierowaniu patrolu we wskazany rejon.

Wspomniana "kobra" jednak do czasu przyjazdu strażników nie ruszyła się nawet o milimetr, bowiem okazała się ona gumową zabawką.

Straż Miejska interweniowała w Krakowie. Wcześniej alarm podniesiono w sprawie "laguna"

"To nie pierwszy taki incydent w życiu naszej jednostki. Pamiętacie, jak mieszkańców Prądnika Białego 'zaatakował' dmuchany aligator?" - zażartowano we wpisie na Facebooku. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać, bowiem jedna z internautek przypomniała w komentarzu, że kilka lat temu "był też lagun".

Tym sposobem nawiązała ona do zdarzenia sprzed niemal trzech lat, z kwietnia 2021 roku, kiedy to jedna z mieszkanek Krakowa podniosła alarm w sprawie "stwora", który siedział na drzewie naprzeciwko jej bloku. Jak wówczas przekazywała, ludzie mieli bać się otwierać okna, żeby nie pozwolić mu wejść do swoich domów.