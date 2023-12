"Nietoperz w prezencie imieninowym? " - enigmatycznie pyta w jednym z najnowszych wpisów poznańska straż miejska. "Wczoraj strażnicy z Ekopatrolu interweniowali w sprawie nietoperza, który wleciał do jednego z mieszkań na osiedlu Stare Żegrze" - przekazano w kolejnym zdaniu.

Jak doszło do nietypowego odkrycia? Małe zwierzątko zostało odnalezione w niedzielę podczas rozpakowywania prezentów. Nietoperza odkryła mała dziewczynka. Ten ukrył się w jednym z podarunków. Do mieszkania została wezwana straż miejska, która zaopiekowała się nietypowym gościem.

Niespodziewany "gość" w prezencie. Mała dziewczynka odnalazła nietoperza

Poznańska straż miejska wykorzystała nietypową interwencję, by przestrzec swoich obserwatorów przed podobnymi sytuacjami. "Gdy znajdziemy nietoperza, nie dotykamy go, a w miarę możliwości zabezpieczamy do czasu przyjazdu strażników" - poinstruowano internautów.