Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 w zamian za pieniądze

- Osoba zainteresowana uzyskaniem zaświadczenia o szczepieniu wypełniała niezbędne dokumenty, a następnie przekazywała ten dokument, swoje dane oraz ustaloną kwotę od 500 zł do 1000 zł osobie uprawnionej do dokonania wpisu - powiedziała rzeczniczka.

Była to osoba zatrudniona w placówce świadczącej usługi medyczne, która miała uprawnienia do wykonywania szczepień i wprowadzenia danych do sytemu, lub osoba pośrednicząca w tym procederze. Dane o odbytym szczepieniu trafiały do systemu, mimo że nie zostało ono przeprowadzone.