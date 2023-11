Nocna akcja TOPR. Turyści porzucili w górach swoje partnerki

Wyruszyły w góry. Nie były gotowe na wędrówkę w zimowych warunkach

"Po ogrzaniu sprowadzono kobiety do schroniska Murowaniec i dalej samochodem zwieziono do Zakopanego" - przekazali ratownicy w komunikacie. Na koniec zaapelowano do turystów wybierających się w Tatry o zdrowy rozsądek. Zwrócono też uwagę, by planować swoje wyprawy, uwzględniając panujące warunki i możliwości fizyczne wszystkich uczestników.