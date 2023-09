Polski turysta zaginął w Tatrach. W sieci pojawił się apel żony

Żona zaginionego prosi o pomoc

Dodała, że ostatnio udało się nawiązać z nim kontakt w sobotę 23 września około godziny 21:00. "Prawdopodobnie miał złamaną nogę i nie wiedział gdzie się znajduje. Od tej pory trwają poszukiwania pracowników TOPR, Słowackiej Służby i policji. Jeśli ktoś go widział, to prosimy o informację" - zaapelowała. Do wpisu dodała zdjęcie zaginionego męża.