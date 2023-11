Największa taka katastrofa od wojny. Kolejny ruch prokuratury

Od blisko trzech lat śledczym nie udało się odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną pożaru archiwum miejskiego w Krakowie. Ogień zniszczył 20 kilometrów bieżących akt, czyli 95 proc. wszystkich dokumentów. To największa katastrofa archiwistyczna od czasów II wojny światowej. Jak ustaliła Interia, krakowska prokuratura w najbliższym czasie wyśle do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom. Z kolei wiele zarzutów, które śledczy planowali postawić urzędnikom, uległo przedawnieniu.