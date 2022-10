Kraków. Zderzenie auta z motocyklistą. Za kierownicą miał siedzieć nietrzeźwy aktor

Oprac.: Paulina E. Godlewska WIADOMOŚCI LOKALNE

44-letni motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu z autem, do którego doszło po południu w Krakowie. Jak podaje policja, kierowca samochodu miał ok. 0,7 promila w wydychanym powietrzu. Media informują, że chodzi o znanego aktora Jerzego S.

Zdjęcie W poniedziałek po południu doszło do wypadku z udziałem motocyklisty oraz osobowego lexusa / Policja