Z nagrania wynika, że do zdarzenia doszło w Krakowie przy ulicy Domagały 45. Straż Pożarna informację o zdarzeniu dostała chwilę po godz. 9.



Silny wiatr przyczyną wypadku?

- Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować jednej osoby - przekazał mł. bryg. Woźniak. Jak informował wcześniej, cztery osoby zostały ranne. - Dwie trafiły do szpitala - podał rzecznik.



Jak dowiedział się Polsat News, po wypadku zmarła kolejna osoba, są więc już dwie ofiary zdarzenia.



Dokładną przyczynę przewrócenia się żurawia zbada nadzór budowlany, ale w tym czasie w Krakowie silnie wiało.



Na miejscu pracuje osiem zastępów strażaków.

Wichury w Małopolsce

Zgodnie z danymi IMGW, w Małopolsce obecnie miejscami notuje się porywy wiatru do 90 km/h. W ciągu najbliższych godzin wiatr stopniowo będzie się wzmagał i miejscami w porywach osiągał do 115 km/h.

W ostatnich godzinach strażacy najczęściej wyjeżdżali do usuwania skutków połamanych drzew w powiatach: krakowskim, limanowskim i wadowickim. W Dobrej w powiecie limanowski został uszkodzony dach blaszanego garażu, w Sułkowicach w powiecie wadowickim wiatr uszkodził dach w budynku użyteczności publicznej.

- Wciąż obowiązuje alert. Jeśli ktoś jeszcze nie usunął przedmiotów z balkonów, parapetów, to apelujemy by to zrobił. Zachowajmy ostrożność podczas jazdy samochodem. Jeśli widzimy, że w naszej okolicy następuje znaczna zmiana pogody, to lepiej pozostańmy w domu - przestrzegł rzecznik małopolskiej PSP.

Ostrzeżenia IMGW. Alert w Małopolsce

W Małopolsce do północy obowiązuje drugi stropień ostrzeżenia meteorologicznego przed silnym wiatrem. Obecnie prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.

