Ofiara śmiertelna, uszkodzone budynki, brak prądu. Skutki wichur nad Polską

- W czwartek od północy do godziny 6 mieliśmy w sumie 1407 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. Najwięcej, bo 556 w woj. wielkopolskim, 241 w woj. zachodniopomorskim, 211 w woj. lubuskim, 136 w woj. dolnośląskim - powiedział bryg. Kierzkowski.

Oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej poinformował, że w Międzyrzeczu zginął około 70-letni mężczyzna po tym, jak drzewo przygniotło samochód, którym kierował.

Do tragedii doszło około 6.30 na jednej z ulic na obrzeżach tego miasta. Duże drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód osobowy marki Seat. Kierujący nim mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Nie było innych osób poszkodowanych.

Silny wiatr w Polsce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że podczas wichur uszkodzonych zostało pięć budynków. Ponadto 42 pociągi były opóźnione.



Zmiany na kolei dotyczą m.in. trasy Chojna-Gryfino (woj. zachodniopomorskie), gdzie powalone na sieć trakcyjną drzewa zablokowały tory. - Przewoźnik Polregio wprowadził autobusową komunikację zastępczą - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Część pociągów InterCity została skierowana zmienioną trasą przez Stargard i Krzyż.

- Nasze służby są już na miejscu, ale na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie skutków wichury - poinformował rzecznik.

Uszkodzeniu uległy również auta na krakowskim Nowym Prokocimiu. Na samochody przewrócił się paczkomat.



Wichury w Polsce. Problemy na lotnisku

Jak informuje platforma flightradar24.pl samolot Polskich Linii Lotniczych z Krakowa do Warszawy został przekierowany w czwartek rano do Budapesztu (Węgry).









Skutki wichur w Polsce

Zastępca dyrektora RCB Marek Kubiak podał, że ponad 324 tys. odbiorców jest bez prądu. Najwięcej w woj. lubuskim - 80192, wielkopolskim - 77600 i łódzkim - 70600.



Orkan Dudley przesuwa się na wschód kraju

Czwartek będzie wietrznym i pochmurnym dniem. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze - przekazał dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Temperatura osiągnie od 7 do 12 st. C.

W czwartek niż Dudley przesunie się na wschód kraju, jednak nadal będzie odczuwalny zachodni, silny i porywisty wiatr. - Najsilniej będzie wiało w centrum kraju i na Wybrzeżu, tam porywy mogą osiągać do 110 km/h, a na krańcach zachodnich do 120 km/h - powiedział synoptyk. Na pozostałym obszarze zachodni wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40 km/h.

W całym kraju IMGW prognozuje przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć może opad krupy śnieżnej. - W Polsce południowo-wschodniej spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów śniegu - dodał.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na wschodzie i północy kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. - Mimo że temperatura będzie wysoka, to nie odczujemy tego ciepła z powodu silnego i porywistego wiatru - podsumował.

Wietrzna pogoda utrzyma się do soboty.

