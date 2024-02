W Krakowie kończy się budowa kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II przy ul. Bobrzyńskiego. Budowlę zwieńczył już jednak dzwon, do którego zakupu dołożyli się sami mieszkańcy Ruczaju. Jednak gdy tylko go zamontowano, pojawiły się niemałe problemy.

"Skontaktowałem się dzisiaj (w poniedziałek - red.) z proboszczem ks. Tomaszem Pilarczykiem. Niestety, pomimo kilkunastominutowej rozmowy i próby znalezienia kompromisowego rozwiązania, ksiądz pozostał na stanowisku, iż 'potrzeba dać czas mieszkańcom by przyzwyczaili się do odgłosu dzwonu' " - pisze Rusocki.

Wybudowali kościół, pojawiły się problemy. Jest petycja do kurii

Sprawa na tyle jest ważna dla mieszkańców Ruczaju, że powstała petycja zaadresowana do proboszcza ma trafić także do ks. abp. Marka Jędraszewskiego do Kurii Metropolitalnej w Krakowie.