Tereny, o których mowa, są w użytkowaniu wieczystym Garbarni Kraków. To klub piłkarski występujący obecnie w III lidze, który w 1921 r. został mistrzem Polski. Garbarnia otrzymała spore połacie ziemi od władz miasta w 1989 r. Była to rekompensata w zamian za zburzony stadion. Dziś na jego miejscu stoi dawny hotel Forum. Urzędnicy w momencie przekazania ziemi zastrzegli, że klub może ją użytkować wyłącznie na cele sportowe.

Kraków. Umowa z deweloperem i 15 mln zł

W ostatnich latach tereny w sąsiedztwie stadionu Garbarni stały się łakomym kąskiem dla deweloperów, którzy chętnie zabudowywali tę część miasta. Z takiego obrotu sprawy postanowiły skorzystać władze klubu. W 2000 r. podpisały z jednym z deweloperów umowę przedwstępną na sprzedaż czterech działek. Inwestor jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji przelał na konto klubu 15 mln zł. Z informacji Interii wynika, że to część kwoty, jaką ma on zapłacić za przejęcie ziemi.

Władzom klubu nie przeszkodziło to jednak w staraniu się o pozwolenie na zabudowę tego terenu. Przedstawiciele zespołu wystąpili do władz miasta z wnioskiem o wydanie odpowiednich dokumentów. Krakowski magistrat w marcu 2023 r. wydał zgodę na budowę dwóch bloków: czteropiętrowego i pięciopiętrowego.

Luka prawna

Krakowski magistrat postanowił pozwać piłkarską spółkę do sądu. Urzędnicy chcą rozwiązania umowy o użytkowaniu wieczystym. Urzędnicy argumentują to tym, że skoro klub chce zabudować blokami działki przeznaczone pod rekreację, łamie zapisy umowy z miastem. To z kolei - ich zdaniem - daje podstawy do rozwiązania umowy i zwrotu ziemi miastu. Sprawa obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Termin jej zakończenia nie jest znany.