Turyści w czasie wakacji tłumnie odwiedzają Tatry i Łysą Polanę. Niestety, kierowcy nie zawsze stosują się do obowiązujących ograniczeń.

Tatry: Kierowcy nieprawidłowo parkują przed szlakiem do Morskiego Oka. Policja alarmuje

Policja z Zakopanego poinformowała, że tylko w miniony weekend odholowała kilkadziesiąt nieprawidłowo zaparkowanych samochodów przed szlakiem . Chodzi o szpaler pojazdów stojących tuż przy drodze W-960, która prowadzi do przejścia granicznego ze Słowacją. "Przyjezdni kierowcy niestety nadal ignorują znaki drogowe" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Koszt odholowania samochodu o wadze do 3,5 tony wynosi około 450 zł, a doba postoju na parking to dodatkowe 30 zł. Za nieprawidłowe zaparkowanie wystawiany jest też mandat w wysokości 100 zł oraz jeden punkt karny.

Tatry: Masa odholowanych samochodów. Problem z miejscami parkingowymi

Funkcjonariusze ostrzegają: nieprawidłowe zaparkowanie po słowackiej stronie Tatr to koszt nawet 800 euro .

Wobec problemów ze znalezieniem miejsca dla auta policjanci proponują wcześniejszą rezerwację. "Bilety łączone do Morskiego Oka z wyznaczonym miejscem postoju należy zakupić z wyprzedzeniem na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego" - podkreślono. Miejsca parkingowe są na Łysej Polanie lub Palenicy Białczańskiej.

Turyści oblegają Tatry. Popularność zyskuje Łysa Polana

Łysa Polana znajduje się w Dolinie Białki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i prowadzi do przejścia granicznego między Polską i Słowacją. Punkt działał do 2007 roku, kiedy wszedł w życie układ z Schengen. W tej okolicy kierowcy parkują, by następnie ruszyć jednym z najpopularniejszych szlaków w Tatrach - nad Morskie Oko.