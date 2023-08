Bójka pseudokibiców pod Tarnowem. Podano przyczynę zgonu Łukasza Z.

Jak poinformował we wtorek rzecznik prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki, w wyniku intensywnego śledztwa prowadzonego przez policję i prokuraturę przesłuchano do tej pory kilkudziesięciu świadków bójki , zabezpieczono i przejrzano zapisy monitoringu i nagrania zajścia publikowane w internecie.

Małopolskie. Bójka pseudokibiców. Pierwsze aresztowania

Według niego każdemu z podejrzanych postawiono takie same zarzuty o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi i nieustalonymi osobami, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego brał czynny udział w zbiegowisku pseudokibiców podczas odbywającego się turnieju piłkarskiego organizowanego przez sympatyków Unii Tarnów na stadionie Radłovii Radłów, wiedząc iż uczestnicy zbiegowiska wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie innych osób, obecnych na stadionie i w okolicach, którego to następstwem była śmierć Łukasza Z., jednego z tych uczestników".