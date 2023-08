Bójka pseudokibiców pod Tarnowem. Wiemy, kim była ofiara

Radłów: Atak pseudokibiców, nowe ustalenia

Wiadomo, że zmarły był związany ze środowiskiem kibicowskim i sympatyzował z BKS Bielsko-Biała. To on wraz ze swoimi kompanami napadł na osoby znajdujące się na stadionie. Do Radłowa przyjechali oni kilkoma busami i samochodami osobowymi. Ciało 40-letniego mężczyzny zidentyfikowała jedna z bliskich osób.