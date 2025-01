Olkusz. Atak nożownika w centrum handlowym. Są ranni

W poniedziałek doszło w Olkuszu do ataku na 60-letniego mężczyznę. Sprawca użył ostrego narzędzia. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.Wieczorne poszukiwania - także za pomocą śmigłowców policyjnych - trwały również wokół centrum handlowego, w którym doszło we wtorek do ataku.